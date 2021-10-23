Garga, Ruso’dan havalandı

Mağusa Türk Gücü ilk devresini etkili oynadığı maçta 2 farkla öne geçerken, ikinci devrede elini kesen Ünal’ın olmamasının da etkisiyle Küçük Kaymaklı karşısında zor anlar yaşadı. Küçük Kaymaklı baskılı oynadığı ikinci devrede bir gol bulurken, Özgür’ün şutu direkten döndü

Stadyum: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Cem Öksüzoğulları, Olgun Canik

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır (Dk.66 Boran), Sena, Mikail, Tuğrul (Dk.85 Arda), Muhammet, Çağlar (Dk.62 Mehmet Koyuncu), Muhammed Uçar, Felix, Özgür, Gökhan

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Uğur (Dk.77 Arif), Mehmet Gürlü, Halil, Uvanç (Dk.65 Lawrance), Nevzat, Kossi, Ünal (Dk.45 Şenol), Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Emre Özsin (Dk.90+4 Barış),

Goller: 58.Dk Felix (K.Kaymaklı)- 44.Dk (P) Emre Özsin, 45.Dk Kossi (MTG)



AKSA Süper Ligin altıncı haftasında Küçük Kaymaklı ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan maç oldukça çekişmeli geçti. Maçta her 2 takım da hakem kararlarına tepki gösterdi.

Mağusa Türk Gücü ilk devresini etkili oynadığı maçta 2 farkla öne geçerken, ikinci devrede elini kesen Ünal’ın olmamasının da etkisiyle Küçük Kaymaklı karşısında zor anlar yaşadı. Felix’in öncülüğünde Küçük Kaymaklı baskılı oynadığı ikinci devrede bir gol bulurken, Özgür’ün şutu direkten döndü. Maç sonunda futbolcular arasında yaşanan kısa süreli gerginlik büyümeden önlendi.

44.Dk: MTG atağında, K.Kaymaklı futbolcusu Çağlar topa müdahale etmek isterken ayağını tehlikeli bir şekilde Emre Özsin’e doğru kaldırdı ve bu pozisyonda hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emre Özsin topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-1 MTG

45.Dk: MTG atağında Mehmet Gürlü soldan topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Raif topa çıkmakta gecikince Kossi kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-2 MTG

50.Dk: MTG atağında Uğur soldan topu ceza sahasına kesti. Arka direkte Emre Özsin’in şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

58.Dk: K.Kaymaklı atağında sağ çaprazda topla buluşan Felix’in vuruşunda top filelere gitti.

K.Kaymaklı 1-2 MTG

82.Dk: K.Kaymaklı atağında Muhammed Uçar’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Özgür’ün şutunda top üst direkten geri geldi.

89.Dk: K.Kaymaklı atağında Mikail ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Yusuf gole izin vermedi.

90+6.Dk: MTG’de Şenol yaptığı presle topu kazandı ve pasını boş durumdaki Arif’e aktardı. Arif, kaleci Raif ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çıkardı ancak Raif gole izin vermedi.



