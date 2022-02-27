Garga, Mesarya’dan Halil’le uçtu

Aksa Süper Ligi 20.hafta maçında MTG son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puanın sahibi oldu ve yakın takipçilerinin puan kaybetmesiyle farkı açtı

Stad: Paşaköy 100.Yıl Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Atlar, Engin Akkagün

Mesarya: Hasan, Abdullah, Orhan, İbrahim, Hüseyin Çıdamlı, Remzi, Ertaç, Okan, Salahi, Bilal, Yusuf

MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Halil, Pote, Balabare, Mehmet Erol, Nevzat, Ünal, Bünyamin, Arif, Emre

Gol: Dk 90 Halil Uçar (MTG)





Aksa Süper Ligi haftanın önemli maçında kazanan konuk takım Mağusa Türk Gücü oldu. Karşılama orta alan mücadelesinde başladı. Maçın 31. dakikasında tribünde istenmeyen olaylar yaşandı. İlk devre 0-0 bitti. İkinci yarıya iki takım da etkili başladı.

Maçın son dakikalarında Halil Uçar ile golü bulan MTG karşılamayı 1-0 kazandı ve önemli 3 puanın sahibi oldu. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Ali Oraloğlu’nun öğrencileri şampiyonluk yolunda büyük adım attı. MTG bu sonuçla puanını 44’e yükseltti. Mesarya 28 puanda kaldı.

