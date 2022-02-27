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Garga, Mesarya’dan Halil’le uçtu

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Aksa Süper Ligi 20.hafta maçında MTG son dakikalarda bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puanın sahibi oldu ve yakın takipçilerinin puan kaybetmesiyle farkı açtı

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Garga, Mesarya’dan Halil’le uçtu
Stad: Paşaköy 100.Yıl Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Atlar, Engin Akkagün
Mesarya: Hasan, Abdullah, Orhan, İbrahim, Hüseyin Çıdamlı, Remzi, Ertaç, Okan, Salahi, Bilal, Yusuf
MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Halil, Pote, Balabare, Mehmet Erol, Nevzat, Ünal, Bünyamin, Arif, Emre
Gol: Dk 90 Halil Uçar (MTG)
 

Aksa Süper Ligi haftanın önemli maçında kazanan konuk takım Mağusa Türk Gücü oldu. Karşılama orta alan mücadelesinde başladı. Maçın 31. dakikasında tribünde istenmeyen olaylar yaşandı. İlk devre 0-0 bitti. İkinci yarıya iki takım da etkili başladı.
Maçın son dakikalarında Halil Uçar ile golü bulan MTG karşılamayı 1-0 kazandı ve önemli 3 puanın sahibi oldu. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada zorlu deplasmandan 3 puanla dönen Ali Oraloğlu’nun öğrencileri şampiyonluk yolunda büyük adım attı. MTG bu sonuçla puanını 44’e yükseltti. Mesarya 28 puanda kaldı.
 
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