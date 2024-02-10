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Garga, Doğan’ı evinde kakaladı

Süper Lig’de zirve kapışması yapan Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Doğan T. Birliği karşısında geriye düştüğü maçta sahadan 2 – 1 galip ayrılarak zirve yarışında hata yapmadı

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Garga, Doğan’ı evinde kakaladı
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Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Serdar Dürpınar, Mehmetcan Erli 
Doğan Türk Birliği:Ozan, Ahmet, Selim (81 İsa), Arda, Kenan(Güvenç), Rifat, Ali, Koral (Tunahan), Ibrahim, Emre(Ufuk), Faoruk
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur, Mehmet, Mustafa, Erhun, Ünal, Emre Kuvvetlişahin(Nevzat), Doukara, Şenol, Dinopeter(Hasan), Zihni
Goller: Dk.16 Arda Eren (DTB) – Dk.36 Şenol Şöför, Dk.65 ErhunÖztümer (MTG)
 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 18. Hafta maçında Doğan Türk Birliği,Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.
Mete AdanırStadı’nda oynananve Turgay Misk’in yönettiği maça hızlı başlayan Doğan Türk Birliği 16. dakikada Arda Eren Metin ile 1 – 0 öne geçerken, Mağusa Türk Gücü 36. Dakikada Uğur Şenol işbirliğinde Şenol Şöför ile skoru 1 – 1 yaptı.
İkinci devrede Doğan Türk Birliği’nden Emre, Koral ve Kenan sakatlanarak oyuna devam edemediler.
Mağusa Türk Gücü 65. dakikada Erhun Öztümer ile 2 – 1 öne geçerken, bu skoru maç sonuna koruyup zorlu Girne deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başardı.
 
Foto: Özgür GÖKSEL
 
 
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