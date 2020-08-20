Garavalı Billy

K-PET Süper Lig'in güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova, Billy Mehmet ile sözleşme yeniledi.
Serbest transfer hakkı bulunan ve birçok takımdan teklif alan deneyimli golcü Billy Mehmet, başkan Redif Nurel'in huzurunda 2 yıllığına, boş mukaveleye imza attı.
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