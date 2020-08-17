Garava Kaplanı, Göçmen Boğası oldu

Göçmenköy yeni sezonda kupa kazanma hedefiyle iddialı kadro oluşturmaya başladı.

Önemli takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren Başkent ekibinde Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu bir önemli transfer daha gerçekleştirdi.

Göçmenköy, Merit Alsancak Yeşilova'nın etkili hücumcusu Burak Koçar'ı da kadrosuna kattı. Burak transferiyle Göçmenköy'ün hücum hattı daha da güçlenmiş oldu.