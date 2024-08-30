Galatasaray’dan savunmaya Fransız takviyesi

Galatasaray, savunmaya takviye yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Fransa Ligue ekiplerinden Monaco forması giyen 25 yaşındaki Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.
Monaco ile geçen sezon 23 maça çıkan Senegalli sol bek, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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