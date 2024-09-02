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Galatasaray’dan, Osimhen bombası

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Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'ibir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı

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Galatasaray’dan, Osimhen bombası
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Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için devreye giren Galatasaray, transferde mutlu sona ulaştı. DHA'nın haberine göre; Galatasaray, Osimhen'ibir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.
Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ve futbolcuyla anlaşmaya vardı.
Osimhen, Türkiye'ye getirilecek ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a katılacak.
100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santforu olan Osimhen, Galatasaray'da 1 sezon kiralık olarak forma giyecek.
Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maçta forma giydi.
25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
 
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