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Galatasaray’da Zalewski transferinde sona yaklaştı

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Galatasaray'ın, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattığı iddia edildi. Nicola Zalewski'nin Galatasaray'la kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor

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Galatasaray’da Zalewski transferinde sona yaklaştı
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Kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Galatasaray, kanat mevkisine transferde mutlu sona ulaştı.
A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.
KISA SÜRE İÇİNDE GALATASARAY'A İMZA ATACAK
Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi.
Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süreyle sahada kaldı.
 
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