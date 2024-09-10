Galatasaray’da Zalewski transferinde sona yaklaştı

Galatasaray'ın, Roma forması giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattığı iddia edildi. Nicola Zalewski'nin Galatasaray'la kısa süre içinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor

Kadrosunu yeniden güçlendirmek isteyen Galatasaray, kanat mevkisine transferde mutlu sona ulaştı.

A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.

KISA SÜRE İÇİNDE GALATASARAY'A İMZA ATACAK

Zalewski'nin kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği belirtildi. Zalewski'nin 4 senelik sözleşmeye imza atarak senelik 2 milyon Euro ücret kazanacağı öğrenildi.

Roma ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Nicola Zalewski, geçen sezon 33 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Zalewski bu sezon ise 3 maçta 142 dakika süreyle sahada kaldı.

