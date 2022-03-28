banner762
banner815
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
7 0
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
2022 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
23 0
 
39 0
Patates üreticisi sıkıntılı
Patates üreticisi sıkıntılı
26 0
Ankara’da kaynak arayışı
Ankara’da kaynak arayışı
28 0
Yenicami, gol yağdırdı
Yenicami, gol yağdırdı
23 0
Gençler rövanşı aldı
Gençler rövanşı aldı
73 0
banner797
banner794

Galatasaray’da seçim 23 Nisan’da

banner476

Galatasaray Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 23 Nisan'da yapılacağını, yeterli çoğunluk sağlanamazsa 30 Nisan'a erteleneceğini duyurdu

Galatasaray’da seçim 23 Nisan’da

Galatasaray'da olağanüstü seçim tarihi belli oldu.

Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi üzerine düzenlenecek ve tüzük gereği Burak Elmas'ın aday olamayacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 23 Nisan'da yapılacak. 

Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 30 Nisan'a ertelenecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:

"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.