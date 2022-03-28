Galatasaray’da seçim 23 Nisan’da

Galatasaray'da olağanüstü seçim tarihi belli oldu.
Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi üzerine düzenlenecek ve tüzük gereği Burak Elmas'ın aday olamayacağı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 23 Nisan'da yapılacak.
Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 30 Nisan'a ertelenecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde:
"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."