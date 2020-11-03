Galatasaray’da savunma hattı sakata çıktı

Galatasaray’da, Saracchi ve Marcao’nun durumları belli oldu. Her iki futbolcu da sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek

Galatasaray’a, MKE Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Saracchi ve Marcao'dan kötü haber geldi.

Sol kasığından sakatlanan Saracchi ve sol üst adale grubunda problem olan Marcao’nun, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Taşdemir’in de takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Marcao ve Saracchi’den gelen haber sonrasında teknik heyetin planlarını değiştirdiği ifade edildi. Fatih Terim’in, Sivas deplasmanında stoperde RyanDonk’a şans vermesi bekleniyor.

Saracchi’nin yokluğunda ise sol bekte ilk opsiyonun MartinLinnes olduğu kaydedildi.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Belhanda’nın da Demir Grup Sivasspor maçında oynamasının zor olduğu gelen haberler arasında.

Faslı oyuncunun tedavi sürecinin devam ettiği ve takımdan ayrı bir şekilde kendisi için hazırlanan programı uyguladığı bildirildi.

