banner583
banner590
Engelli olanlar esas engel olanlardır
Engelli olanlar esas engel olanlardır
88 0
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
Dr Küçük Salonu, tüm kulüplerin hizmetinde
22 0
 
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
Asgari ücretlinin boynu bükük kaldı
27 0
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
Bu araçlar yollara nasıl çıkıyor?
51 0
Türkkan, sakalları kesmeyecek
Türkkan, sakalları kesmeyecek
363 0
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
Dikkat çekici ‘karantina’ deneyimleri
448 0
Hentbolda final günü
Hentbolda final günü
17 0
banner529
banner570

Galatasaray’da Feghouli seferberliği

banner476

Galatasaray’da Feghouli, Beşiktaş maçına hazırlanıyor. Cezayirli futbolcunun derbide kadroda olması için sağlık heyeti yoğun uğraş veriyor

Galatasaray’da Feghouli seferberliği
banner601
Galatasaray'da SofianneFeghouli'nin, Beşiktaş derbisinde forma giymesi için seferberlik ilan edildi.
Trabzonspor maçında sakatlanan Cezayirli futbolcu, takımının oynadığı son 4 maçta görev yapamadı.
Sağ üst arka adelesinde zorlanma tespit edilen Feghouli’nin tedavisinde son aşamaya gelindi.
Teknik heyetin, derbide kadroda görmek istediği 31 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumuna göre karar verilecek.
Fatih Terim’in, Feghouli’yi hazır olması durumunda Beşiktaş maçında 11’de görevlendireceği belirtildi.
Bu arada sarı kırmızılılarda, Beşiktaş maçında savunma beklerinin aynı kalması bekleniyor.
Fatih Terim derbide, Gençlerbirliği maçındaki savunma beklerini kullanmayı planlıyor.
Gençlerbirliği maçında etkili oynayan Şener’in sağ bekte Linnes’in yerine görev alabileceği öğrenildi.
Kupa maçına sol bekte Saracchi ile başlayan Terim, herhangi bir sağlık sorunu olmaması durumunda derbide Emre Taşdemir’e şans verecek.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.