Galatasaray’da Diagne’nin sözleşmesi feshedildi

Senegalli oyuncunun sözleşmesi bu sezon için feshedildi. Bu gelişme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesindeki takım listelerine de yansıdı.

30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Diagne ile sezon sonunda yeni bir sözleşme yapılacak.

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Senegalli golcünün kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'den boşalan yabancı oyuncu kontenjanı Omar Elabdellaoui ile doldurdu.