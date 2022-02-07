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Galatasaray’da Diagne’nin sözleşmesi feshedildi

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Galatasaray’da Diagne’nin sözleşmesi feshedildi

Senegalli oyuncunun sözleşmesi bu sezon için feshedildi. Bu gelişme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesindeki takım listelerine de yansıdı.

30 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Diagne ile sezon sonunda yeni bir sözleşme yapılacak.

Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Senegalli golcünün kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Diagne'den boşalan yabancı oyuncu kontenjanı Omar Elabdellaoui ile doldurdu. 

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