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Galatasaray’da başkan adayları netleşiyor

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Galatasaray’da başkan adayları netleşiyor
Galatasaray'ın gündeminde seçim var. İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi, 30 Nisan'da sandık başına gidileceğini açıklamıştı.
Başkan adayları, 8 Nisan'a kadar listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim, önceki seçimde de yarışan Metin Öztürk oldu.
Kulislerde başkanlık için birçok isim dillendiriliyor. Camiada hakim olan genel hava ise seçilecek yönetimin birleştirici bir listeye sahip olması yönünde.
Haziran ayındaki seçimi 41 oyla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu’nun, yeniden aday olması bekleniyor. Sarı kırmızılı camiada başkan adaylığı konuşulan bir diğer isimse Ali Dürüst. Dürüst'ün, adaylığa sıcak baktığı öne sürülüyor.
Eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in ise şu an için aday olmayı düşünmediği öğrenildi. Diğer yandan ligde 15'inci sırada bulunan Galatasaray, seçim sürecinde kritik 4 maça çıkacak.
Sarı kırmızılılar, Nisan ayı boyunca Vavacars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Altay ile karşılaşacak.  
 
 
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