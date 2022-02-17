Galatasaray’a İtalyan sportif direktör

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi

Konuyla ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu'ndan açıklama şu şekilde:

"17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden PasqualeSensibile’yi getirmiş bulunmaktayız.

Bugüne kadar Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında önemli başarılara imza atmış Sayın Sensibile’nin, Galatasaray’ımıza da çok önemli hizmetleri bulunacağına yürekten inanıyoruz.

Teknik direktörümüz DomenecTorrent’in göreve başlamasının ardından,

Sportif Danışmanımız LuisCampos’un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile’nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray’ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir.

