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Galatasaray zirveyi yakaladı

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Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılıalr, zirve yarışındaki rakiplerinin kaybetmesiyle lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla 2. sıraya yükseldi

Galatasaray zirveyi yakaladı
Denizli Atatük Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu (22'), Ryan Babel (35'-pen.) ve Mohamed'den (86'pen.-89') geldi.
Sarı-kırmzılılar, bu galibiyetle Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği haftada 3 puanı alarak rakibiyle puanını eşitledi.
 
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