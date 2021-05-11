Galatasaray zirveyi yakaladı

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılıalr, zirve yarışındaki rakiplerinin kaybetmesiyle lider Beşiktaş'ı yakaladı ve averajla 2. sıraya yükseldi

Denizli Atatük Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Halil Dervişoğlu (22'), Ryan Babel (35'-pen.) ve Mohamed'den (86'pen.-89') geldi.

Sarı-kırmzılılar, bu galibiyetle Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği haftada 3 puanı alarak rakibiyle puanını eşitledi.

