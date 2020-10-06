Galatasaray yönetimi: Mevcut kadro şampiyonluk için yeterli

Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet bir araya geldi. Toplantıda mevcut takımın şampiyonluk için yeterli olduğu fikri hakim oldu

Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, transferin son gününde teknik direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı’nda buluştu.

Görüşmede takımın son 2 maçta oynadığı futbol ve devre arası transfer dönemine kadar ki süreç için durum değerlendirmesi yapıldı.

Mevcut kadronun şampiyonluk için yeterli olduğu fikrinde görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in devre arasına kadar ki süreçte mevcut oyuncuların performansını yükseltmeyi hedeflediği öğrenildi.

Transfer döneminde orta saha ve kanat oyuncuları konusunda arayış içinde olan sarı kırmızılılar, bu sorunu takım içinden çözecek.

Terim’in 6 numara pozisyonunda Taylan ile birlikte rotasyonda Donk’u kullanması bekleniyor.

Etebo, Belhanda, Emre Kılınç orta sahanın diğer alternatif isimleri olurken, Emre Akbaba da bu bölgede bir diğer opsiyon olacak.

Diğer yandan Galatasaray kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcusuna da lisans çıkardı. Kurallar gereği 14 yabancısı olması gereken sarı-kırmızılılarda bir isim dışarıda kalacak.

Teknik heyet, Muslera’nın durumuna göre hareket etmeyi planlıyor. Sekidika ve Ozornwafor ise lisansı askıya alınabilecek diğer adaylar olarak ön plana çıkıyor.

