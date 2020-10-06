Galatasaray yönetimi: Mevcut kadro şampiyonluk için yeterli

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Galatasaray yönetimi: Mevcut kadro şampiyonluk için yeterli

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Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet bir araya geldi. Toplantıda mevcut takımın şampiyonluk için yeterli olduğu fikri hakim oldu

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Galatasaray yönetimi: Mevcut kadro şampiyonluk için yeterli
Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, transferin son gününde teknik direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadı’nda buluştu.
Görüşmede takımın son 2 maçta oynadığı futbol ve devre arası transfer dönemine kadar ki süreç için durum değerlendirmesi yapıldı. 
Mevcut kadronun şampiyonluk için yeterli olduğu fikrinde görüş birliğine varıldığı belirtildi.
Teknik direktör Fatih Terim’in devre arasına kadar ki süreçte mevcut oyuncuların performansını yükseltmeyi hedeflediği öğrenildi. 
Transfer döneminde orta saha ve kanat oyuncuları konusunda arayış içinde olan sarı kırmızılılar, bu sorunu takım içinden çözecek. 
Terim’in 6 numara pozisyonunda Taylan ile birlikte rotasyonda Donk’u kullanması bekleniyor. 
Etebo, Belhanda, Emre Kılınç orta sahanın diğer alternatif isimleri olurken, Emre Akbaba da bu bölgede bir diğer opsiyon olacak. 
Diğer yandan Galatasaray kadrosunda bulunan 15 yabancı futbolcusuna da lisans çıkardı. Kurallar gereği 14 yabancısı olması gereken sarı-kırmızılılarda bir isim dışarıda kalacak. 
Teknik heyet, Muslera’nın durumuna göre hareket etmeyi planlıyor. Sekidika ve Ozornwafor ise lisansı askıya alınabilecek diğer adaylar olarak ön plana çıkıyor.
 
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