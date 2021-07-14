Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray Kulübü, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, forma tanıtımı için şu metin kullanıldı:

"Doğa dostu formalar Galatasaray’ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu.

Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta."

