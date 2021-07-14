Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray Kulübü, 2021-2022 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, forma tanıtımı için şu metin kullanıldı:
"Doğa dostu formalar Galatasaray’ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu.
Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta."
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