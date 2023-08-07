Galatasaray, tur kapısını aralamak istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S SportPlus'tan canlı olarak yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem AndreasEkberg yönetecek. MarcusLundgrenKlitte ile NiklasNyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.

Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

KAFİLE BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin yaklaşık 2 hafta önce kadrosuna dahil ettiği Arjantinli golcü MauroIcardi, sarı-kırmızılı ekibin Slovenya kafilesinde yer aldı. Öte yandan sakatlığı devam eden yeni transfer Zaha'nın yanı sıra Zaniolo da kafilede yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Slovenya kafilesinde şu isimler yer aldı: "FernandoMuslera, LeoDubois, Angelino, FredrikMidtsjö, Kerem Aktürkoğlu, MauroIcardi, DriesMertens, Yunus Akgün, Günay Güvenç, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, SerigoOliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Caner Doğan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, SachaBoey, CedricBakambu, Berk Balaban."

