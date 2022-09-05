banner762
banner815
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
6 0
16 0
 
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
16 0
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
29 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
25 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
16 0
banner797

Galatasaray son nefeste kazandı

banner476

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

banner825
Galatasaray son nefeste kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi

Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Müsabaka, 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perdeyi konuk ekip açtı. 27. dakikada Maxim'im pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal takımını öne geçirdi.

Bu golden 9 dakika sonra skora denge geldi. Yunus Akgün'ün taşıdığı atakta savunma topu uzaklaştıramadı ve Gomis'in bulunduğu bölgeye geldi. Fransız yıldızın kafa vuruşu skoru eşitledi: 1-1.

Maçın sonucu 90+2'de tayin edildi. Galatasaray'da Sacha Boey'in taşıdığı atağın devamında Yunus'un şutu kaleci Günay'dan sekti. Devamında Seferovic'in vuruşunu da çıkaran Günay, takım arkadaşı Kitsiou'nun ters vuruşuna engel olamadı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ayrıca maçın 73. dakikasında Bafetimbi Gomis, penaltı vuruşunda Günay'ı geçemedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.