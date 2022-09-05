Galatasaray son nefeste kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi
Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Müsabaka, 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.
Maçta perdeyi konuk ekip açtı. 27. dakikada Maxim'im pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal takımını öne geçirdi.
Bu golden 9 dakika sonra skora denge geldi. Yunus Akgün'ün taşıdığı atakta savunma topu uzaklaştıramadı ve Gomis'in bulunduğu bölgeye geldi. Fransız yıldızın kafa vuruşu skoru eşitledi: 1-1.
Maçın sonucu 90+2'de tayin edildi. Galatasaray'da Sacha Boey'in taşıdığı atağın devamında Yunus'un şutu kaleci Günay'dan sekti. Devamında Seferovic'in vuruşunu da çıkaran Günay, takım arkadaşı Kitsiou'nun ters vuruşuna engel olamadı.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Ayrıca maçın 73. dakikasında Bafetimbi Gomis, penaltı vuruşunda Günay'ı geçemedi.