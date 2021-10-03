Galatasaray son nefeste kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu’ndaki maçı Ali Palabıyık yönetti.

Mücadele, 3-2’lik Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçın açılış golü Mustafa Muhammed’den geldi. Mısırlı golcü, sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ile konuk ekibi öne geçirdi.

Dakikalar 17’yi gösterirken sahneye Pohjanpalo çıktı. Finli forvet, bu golden 8 dakika sonra bir kez daha sahne aldı ve durumu 2-1’e getirdi.

Maçın 75. dakikasında fileleri bir kez daha havalandırma sırası Mustafa Muhammed’e geldi. Mısırlı forvet, Ömer’in pasında topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

Maçın 88. dakikasında Berkan Kutlu, ceza sahasında yaptığı müdahaleyle kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltıyı kullanan Boldrin, topu dışarı yolladı.

Maçın 90+11. dakikasında Diagne'nin pasında topu ağlara gönderen Morutan, Galatasaray'a galibiyeti getirdi: 3-2.

Bu sonuçla Galatasaray, Milli araya 14 puanla girdi. Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.