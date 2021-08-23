banner583
21 0
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
Soyalan anısına Asya bebek için oynayacaklar
20 0
 
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
Baf'ın Skulli köyü yakınlarında büyük yangın
34 0
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
Genesis'in ilk elektrikli SUV'si GV60 tanıtıldı
27 0
Tüp gaza zam yolda
Tüp gaza zam yolda
42 0
Koronavirüs ilacı geliyor
Koronavirüs ilacı geliyor
1.5B 0
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
Bir milyar çocuk iklim krizi nedeniyle 'yüksek risk' altında
13 0
banner661

Galatasaray son nefeste kazandı

banner476

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

banner666
Galatasaray son nefeste kazandı

Süper Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetti.

Mücadele, 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perde 3. dakikada açıldı. Saba Lobzhanidze, Kamil Ahmet’in çevirdiği topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 29’u gösterirken sarı-kırmızılı ekibin cevabı geldi. Cicaldau’nun direkten dönen topunu iyi takip eden Feghouli, skora dengeyi getirdi.

Maçın 88. dakikasında Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Luyindama, Galatasaray'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 6’ya çıkarırken, Atakaş Hatayspor 1 puanda kaldı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.