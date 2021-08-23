Galatasaray son nefeste kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetti.

Mücadele, 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perde 3. dakikada açıldı. Saba Lobzhanidze, Kamil Ahmet’in çevirdiği topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 29’u gösterirken sarı-kırmızılı ekibin cevabı geldi. Cicaldau’nun direkten dönen topunu iyi takip eden Feghouli, skora dengeyi getirdi.

Maçın 88. dakikasında Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Luyindama, Galatasaray'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 6’ya çıkarırken, Atakaş Hatayspor 1 puanda kaldı.