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Galatasaray son anda yıkıldı

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Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük sahasında 6 maçtır kaybetmeyen Galatasaray'ı 2-1 yendi

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Galatasaray son anda yıkıldı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem (Dk. 76 Muhammed Egemen Pehlivan), Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao (Dk. 90+12 Murat Sarıgül), Chahechouhe (Dk. 85 Arveladze), Sobiech (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 82 Elabdellaoui), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 64 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Arda Turan), Emre Akbaba (Dk. 64 Belhanda), Diagne

Goller: Dk. 46 Ndao, Dk. 90+10 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+5 Diagne (Penaltıdan) (Galatasaray)
 

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım Ndao'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım 90+6'da Diagne'nin kullandığı penaltıyla skoru eşitledi: 1-1. 

Maçta son sözü ise Mevlüt Erdinç söyledi. 33 yaşındaki futbolcu 90+11. dakikada takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. 

 Karşılaşmada 3 de kırmızı kart çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 70. dakikada, Marcao ise maç bittikten sonra kırmızı kart gördü. 

Fatih Karagümrük'te ise Enzo Roco 90+9'da gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Fatih Karagümrük maç fazlasıyla 4. sıraya çıktı. Ligde 6 hafta sonra maç kaybeden Galatasaray ise 23 puanda kaldı. 

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