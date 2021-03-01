Galatasaray savunmasıyla Avrupa'da 4. sırada

Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Ligde 13 maçta gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu alanda Avrupa’da 4. sırada yer alıyor

Galatasaray, bu sezonki savunma performansıyla ön plana çıkıyor. Kalesinde 19 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı durumunda.

Galatasaray, ligde 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Fatih Terim’in öğrencileri, gol yememe istatistiği ile Avrupa’da zirveyi zorluyor.

Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi göz önüne alındığında kalesini en fazla gole kapatan 4. takım oldu.

PSG, CİTY, LİLLE...

Bu alanda ilk sırada Paris Saint Germain var. Fransız ekibi, 27 maçta 16 kez kalesini gole kapatırken; Manchester City ise 26 karşılaşmada 15 kez ile ikinci basamakta yer alıyor.

Fransa Ligi’nin lideri Lille de 14 maçta gol yemeyerek, Galatasaray’ın bir sıra üstünde kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılılar, 13 maçta rakiplerine gol sevinci yaşatmayarak bu alanda 4. sırada bulunurken, Galatasaray'ı 12'şer maçla Bordeaux ve Aston Villa takip etti.

MUSLERA OYNADIĞI 8 MAÇIN 5'İNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray’ın savunma performansında Muslera’nın dönüşünün büyük etkisi oldu. Uruguaylı kaleci, sakatlık sonrası çıktığı 8 maçın 5’inde kalesinde gol görmedi.

Muslera’nın yokluğunda Fatih Öztürk ve Okan Kocuk da 4’er maçta kalelerini kapatmıştı.

