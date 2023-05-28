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Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı

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Galatasaray, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Başkent'te sahaya ideal 11'ini sürecek

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Galatasaray, şampiyonluğa odaklandı
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Sarı kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü yenmesi durumunda ligde mutlu sona ulaşacak.
Önündeki son engeli de kayıpsız geçmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, kadrosu şekillenmeye başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un, son haftalarda kazanan kadroyu bozmak istemediği öğrenildi.
MKE Ankaragücü maçında, sarı kırmızılıların kalesini Fernando Muslera koruyacak.
Savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson olacak.
Sağ bekte Sacha Boey, solda ise Kazımcan Karataş forma giyecek.
Galatasaray'da orta sahada Lucas Torreira ile Sergio Oliveira görev yapacak.
Kanatlarda Milot Rashica ve Kerem Aktürkoğlu yer alacak.
Galatasaray'da forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçta ise Mauro Icardi şans bulacak.
 
 
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