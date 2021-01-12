Galatasaray penaltılarla çeyrek finalist

Galatasaray, 120 dakikası 1-1 sona eren maçta Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda 7-6 mağlup ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda 7-6 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetti.

90 dakikası 0-0 biten karşılaşmanın uzatma devresinde Yeni Malatyaspor, 102'de Umut Bulut'un ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. 120. dakikada duran top kazanan Galatasaray, Luyindama'nın kafa golüyle skoru eşitledi ve maçı penaltılara taşıdı.

Umut Bulut'un golünde hatası bulunan Fatih Öztürk, Malatyaspor'un kullandığı 8 penaltının 2'sini kurtardı ve Galatasaray'ı çeyrek finale taşıdı.

Karşılaşmanın önemli anları...

3. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes'in ortasında kaleyi cepheden gören pozisyonda Emre Akbaba şutunu çekti. Kaleci Ertaç'dan dönen topu Chebake, kornere çeldi.

29. dakikada ortasahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Adem Büyük, sağ kanattaki Kubilay Kanatsızkuş'u gördü. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Malatya ekibi, gole bir kez daha yaşandı. Adem Büyük'ün ara pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Fofana'nın şutu, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

39. dakikada, Saracchi ile sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içine gönderilen topa Diagne dokundu ve Emre Akbaba'ya bıraktı. Kale sahasındaki müsait pozisyonda bulunan Emre'nin vuruşu, üstten farklı şekilde auta gitti.

İlk yarının kalan süresinde de gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

GOL - 102. dakikada Yeni Malatyaspor atağında Umut ceza alanına girmeden uzaktan vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL - 120+1. dakikada Ömer'in sol kanattan kullandığı kornerde Luyindama kafayı vuruyor ve skora dengeyi getiriyor. 1-1

PENALTI ATIŞLARI

Galatasaray'da Taylan penaltıyı ağlara gönderiyor. 1-2

Yeni Malatyaspor'da Ahmed penaltıda fileleri havalandırdı. 2-2

Galatasaray'da Ömer Bayram penaltıda topu ağlara gönderdi. 2-3

Yeni Malatyaspor'da Lukoki de penaltıyı kaçırmıyor. 3-3

Galatasaray'da Oğulcan topu filelere gönderdi. 3-4

Yeni Malatyaspor'da Chebake penaltıyı gole çeviriyor. 4-4

Galatasaray'da Diagne de hata yapmadı. 4-5

YENİ MALATYASPOR KAÇIRDI - Yeni Malatyaspor'da Mustafa'nın penaltı vuruşunu Fatih kurtarıyor. 4-5

GALATASARAY KAÇIRDI - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu penaltı atışında topu dışarı gönderiyor.4-5

Yeni Malatyaspor'da Youssouf penaltıda topu ağlara gönderiyor. 5-5

Galatasaray'da 6. penaltıyı Marcao gole çeviriyor. 5-6

Yeni Malatyaspor'da 6. penaltı atışını Wallace kullanıyor, topu ağlara gönderiyor. 6-6

Galatasaray'da 7. penaltıyı Etebo ağlara gönderiyor. 6-7

Yeni Malatyaspor'da 7. penaltı atışında Murat Akça fileleri sarsıyor. 7-7

Galatasaray'da 8. penaltıyı Emre Kılınç kullanıyor, takımını bir kez daha öne geçiriyor. 7-8