Galatasaray orta saha arayışında

Galatasaray orta saha arayışlarını sürdürüyor. MedipolBaşakşehir’den İrfan Can Kahveci'yi gündemine alan sarı-kırmızılılar, maddi kaynak bulduktan sonra girişimlerine başlayacak.
Bu transfer için beklemeye geçen Galatasaray yönetimi, diğer seçenekler üzerinde de çalışıyor.
Kasımpaşa’dan Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, oyuncunun bonservisini almasını bekliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki futbolcu, devre arasında olmazsa sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşeme uzatmaya sıcak bakmayan Salih Uçan da Galatasaray’ın gündeminde... Yönetim, devre arasında bu transferi bitirmeyi hedefliyor.
TERİM, KİRALIK OYUNCULARA SICAK BAKMIYOR
Diğer yandan teknik direktör Fatih Terim'in kiralık oyuncuya sıcak bakmadığı belirtildi. Teknik heyet, geçen sezon kiralık olarak oynayan ve transfer haberlerinde ismi Galatasaray ile anılan Jean Michael Seri’yi ilk tercih olarak görmüyor.
Terim’in transferde daha çok yerli ve uzun kontratlı oyuncular istediği vurgulanıyor.
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