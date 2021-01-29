Galatasaray Onyekuru ile güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep’i yeni transferi Onyekuru'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takım bu sezon ilk kez evinde maç kaybetti

Stat: Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan Özer) , Tosca, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Jefferson (Dk. 89 Rashid), Vetrih (Dk. 79 Bilal Başaçıkoğlu), Maxim, Mirallas (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Emre Kılınç (Dk. 74 Etebo), Arda Turan (Dk. 74 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 51, Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray), 90+7 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep)



Galatasaray'a 3. kez transfer olan Nijeryalı futbolcu takımını adeta sırtladı.

Kalyon Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Onyekuru 51 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi.

Ev sahibi takımın tek golünü ise 90+7. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Ligde en son Beşiktaş'a yenilen Galatasaray üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 42'ye yükseltti. Sarı kırmızılılar, Gaziantep FK'nın Süper Lig'de devam eden iç sahada en uzun yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Evinde oynadığı 17. maçını kaybeden Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

