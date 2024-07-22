Galatasaray milli oyuncularına kavuştu

Galatasaray'ın, A Milli Takım ile EURO 2024'te mücadele eden oyuncuları takıma katıldı. Sarı kırmızılılar, 2'nci etap Avusturya kampını Davinson Sanchez dışında tam kadro sürdürecek

Galatasaray, ikinci etap yurt dışı kamp çalışmasını Avusturya’nın Irdning kasabasında gerçekleştirecek. Sarı kırmızılılar, 22 - 27 Temmuz tarihleri arasındaki 6 günlük süreçte iki hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, 24 Temmuz'da İtalyan ekibi Lecce ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, kampın son gününde ise bir diğer İtalyan kulübü Parma ile kozlarını paylaşacak. İki mücadeleye de Linz Arena ev sahipliği yapacak.

Galatasaray'da, 2'nci etap Avusturya kampı öncesinde birçok önemli futbolcu takıma katıldı. Sarı kırmızılılarda 5 futbolcu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızda görev almıştı. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün'ün izinleri sona erdi.

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Davinson Sanchez ise Kolombiya milli takımıyla Copa America'da forma giymişti. Ülkesiyle finale yükselme başarısı gösteren Sanchez'in, önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un, as oyuncuların kampta yer almasından dolayı memnun olduğu öğrenildi. Galatasaray, 27 Temmuz'da ikinci etap Avusturya kampını tamamlayıp İstanbul'a dönecek. Sarı kırmızılılar, 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarını Florya'da sürdürecek.



