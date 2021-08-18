Galatasaray, Marcao'nun takımdan ayrı çalışmasına karar verdi

Galatasaray Kulübü, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan futbolcuları Marcao'nun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu olarak oyuncumuz Marcao do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktadır. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."
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