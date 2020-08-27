Galatasaray Lerma'nın peşinde

Galatasaray’da, Mario Lemina hamlesi olumsuz sonuçlanmak üzere. Orta saha transferinde liste başı olan Gabonlu futbolcu, Fulham forması giymeye yakın

Sarı kırmızılıların, Lemina’yı 1 sezon daha kiralama teklifini Southampton kabul etmedi.

Kiralama teklifine cevap olarak 9 milyon euroyaLemina’yı alabilirsiniz cevabını veren İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için Fulham’la el sıkışmak üzere. İki kulübün anlaşmasını Türkiye’de bekleyen Lemina, yaşanan bu gelişme sonrası İngiltere’ye döndü.

Fulham’ın, Lemina transferini birkaç gün içinde açıklayacağı gelen haberler arasında.

Lemina transferinde istediğini alamayan Galatasaray rotasını Lerma’ya çevirdi.

Kolombiyalı futbolcunun menajeri ile görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, Bournemouth kulübüyle pazarlıklara başladı.

Galatasaray, 25 yaşındaki Lerma'yı 1 yıl kiralamak istiyor.

Diğer yandan Falcao, profesyonelliği ile teknik heyetin takdirini topladı. Şu ana kadar gerçekleştirilen antrenmanların tamamına katılan Kolombiyalı yıldızın, sakatlıklarının izlerini sildiği ifade edildi.

RadamelFalcao geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklarla ligde sadece 16 maçta forma giyip, 10 gol kaydetmişti.

