Galatasaray, Lazio'ya da kaybetti

FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta Lazio'ya 2-1 mağlup oldu

FIFA Dünya Kupası 2022 nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki ekip, Manavgat'taki Emirhan Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, müsabakaya Okan Kocuk, SachaBoey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, PatrickvanAanholt, Metehan Baltacı, FredrikMidtsjö, Yusuf Demir, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Mücadele öncesinde ilk 11'de forma giyeceği açıklanan Baran Aksaka, ısınmada ağrı hissettiği için maça başlayamadı. Genç oyuncunun yerine orta sahada stoper Metehan Baltacı süre buldu. Kanat oyuncusu Barış Alper, hücum hattının en ucunda görev yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda DriesMertens, Kazımcan Karataş, Efe Akman, LeoDubois, Caner Doğan, BeknazAlmazbekov, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Emirhan Kayar ve Ali Turap Bülbül'e şans tanıdı. Sadece kaleci Okan mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Lazio ise IvanProvedel, Manuel Lazzari, NicoloCasale, AlessioRomagnoli, Adam Marusic, DaniloCataldi, FelipeAnderson, Pedro, LuisAlberto, Toma Basic ve Ciro Immobile 11'i ile mücadele etti.

İtalyan temsilcisinin teknik direktörü MaurizioSarri; MarcosAntonio, ElseidHysaj, PatricGabarron, MattiaZaccagni, Luka Romero, MatiasVecino, MatteoCancellieri, MarioGila, Stefan Radu ve MarcoBertini'yi sonradan sahaya sürdü.

Müsabakanın 4. dakikasında Mata'nın ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Barış Alper, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi. Lazio, 11. dakikada PelipeAnderson'un golüyle eşitliği sağladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la, Lazio da Immobile ile pozisyonlar buldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Kerem Aktürkoğlu'nun 33. dakikadaki şutu direkten dönerken, iki ekip de kalan sürede gol bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Devre arasından adeta golle dönen Lazio, LuisAlberto'nun 17. saniyedeki golüyle 2-1 öne geçti. İkinci yarıda daha çok pozisyona giren taraf olan Galatasaray, aradığı golü bulamadı. Maç 2-1 Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.



