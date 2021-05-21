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Galatasaray, Kani’yi denedi

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Galatasaray, Kani’yi denedi
Çetinkaya’nın genç ve başarılı kalecisi Kani Kansu Çeliker, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden Galatasaray’da denendi.
Henüz 16 yaşında iken Çetinkaya A Takımı’nda forma giymeye başlayan ve Süper Ligde mücadele eden 18 yaşındaki genç kaleci Kani, geçtiğimiz haftalarda Çetinkaya yönetiminden izin alıp İstanbul’a giderken, Galatasaray U19 Takımında denendi.
Galatasaray U19 Takımı kaleci antrenörlerinden olumlu referans alan Kani, geçtiğimiz günlerde ülkeye döndü.
 
 
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