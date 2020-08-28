Galatasaray kampında Terim’in gözdeleri belli oldu

Galatasaray’da Fatih Terim takımın performansını yükseltiyor. Tecrübeli teknik adamın, oyuncularının çalışma temposundan memnun olduğu belirtildi.

Galatasaray’da, Fatih Terim yeni formüller üretiyor. Transferde sessizliğini koruyan sarı-kırmızılılarda, tecrübeli teknik adam oyuncu grubunun performansını yükseltiyor.

Kampın iki dikkat çeken ismi Arda Turan ve RadamelFalcao’nun uyumlarından memnun olan Terim, hücum hattında ikiliye görev vermeyi düşünüyor. Sakatlık sürecini atlatan Falcao’nun antrenman performansı dikkat çekiyor.

MbayeDiagne’nin de istekli görüntüsü forvet hattında teknik heyeti mennun etti.

Antrenmanlarda sağ kanatta Emre Kılınç’ı deneyen Terim’nin, forvet arkasında ise SofianneFeghouli’yi değerlendirdiği öğrenildi.

Geçen sezon Luyindama’nın sakatlık sürecinde savunmada sıkıntı yaşayan yaşayan sarı kırmızılılarda, Marcao ve Luyindama ikilisinin geri dönüşü de memnuniyet yarattı.

