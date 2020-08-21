Galatasaray kampında Diagne rüzgarı

Galatasaray’da transfer çalışmaları sürerken, teknik heyetin takımın antrenman performansından memnun olduğu öğrenildi. Özellikle MbayeDiagne'nin çalışkanlığı ile Fatih Terim’den tam not aldığı belirtildi

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Teknik heyetin, takımın antrenman performansından memnun olduğu ifade edildi.

Galatasaray’da forma giydiği dönemde eleştirilen Diagne’nin kampın en çalışkan isimlerin başında geldiği öğrenildi.

Antrenmanlardan önce ve sonra bireysel olarak ekstra çalışmalar yapan Senegalli futbolcunun, bu davranışlarıyla teknik direktör Fatih Terim’i mutlu ettiği belirtildi.

Diğer yandan Galatasaray’da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor.

MarioLemina için Southampton ile görüşmelerin yoğunlaştığı belirtilirken, yönetimin hafta başına kadar bu transferi açıklaması bekleniyor.

Molder ve Jozwiak için LechPoznan’la da pazarlık halinde olan sarı-kırmızılıların, 2 futbolcunun kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu konusunda temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında 5 müsabaka oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk 3 maçın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacağı belirtildi. Galatasaray'ın 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü İstanbulspor ve 31 Ağustos Pazartesi günü ise Ümraniyespor ile karşılaşacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Eylül Perşembe günü Gaziantep FK ve 5 Eylül Cumartesi günü ise Kasımpaşa ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geleceği kaydedildi.

