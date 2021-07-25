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Galatasaray kadrosunda büyük değişim

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Transferde atağa kalkan Galatasaray’da iskelet değişiyor. Sol bek, sağ bek ve ofansif orta saha transferini bitiren sarı kırmızılılarda kadro büyük oranda değişecek. Yeni transferlerin ardından gözler teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi

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Galatasaray kadrosunda büyük değişim

Transferde atağa kalkan Galatasaray’da takımın iskelet değişiyor. Sol bek, sağ bek ve ofansif orta saha transferini bitiren sarı kırmızılılarda kadro büyük oranda değişecek.
Gözler Terim'de
Merkez orta saha transferlerinin tamamlanması ile Fatih Terim'in istediği takım ortaya çıkacak.
Sol beke Van Aanholt monte edilecek, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ise Hollandalı oyuncunun arkasında forma bekleyecek. Terim, sağ bekte ise Boey ve Yedlin arasında tercih yapacak.
8 ve 10 numara mevkilerinde oynayan Cicaldau ise takımın yeni maestrosu olacak. Yönetim, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu transferi için de yoğun mesai harcıyor.
Berkan için Aytemiz Alanyaspor ile pazarlıkların son aşamaya geldiği belirtildi. Gedson için de Benfica kulübü ile temaslar devam ediyor.
Bu iki transferin tamamlanması ile birlikte Fatih Terim’in istediği şekilde takımın yaş ortalaması aşağıya çekilecek.
Galatasaray’da stoper bölgesine de takviye yapılabileceği belirtildi. Yönetimin Christian Luyindama'ya gelecek tekliflere de açık olduğu kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun satılması halinde defansa bir takviye olabileceği gelen haberler arasında.
 
 

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Etiketler; #Galatasaray
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