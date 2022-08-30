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Galatasaray kabuk değiştirdi

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Galatasaray'da kadro değişimi yaşanıyor. Son olarak Cicaldau ile yolları ayıran sarı kırmızılılarda, geçen sezon transfer edilen 15 isimden 9'u takımdan ayrılmış oldu

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Galatasaray kabuk değiştirdi
Galatasaray, yeni sezonda takımın iskeletini değiştiriyor. Sarı kırmızılılar, şu ana kadar 8 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Son olarak AlexandruCicaldau ile yollarını ayıran Galatasaray’da geçen sezon transfer edilen isimlerden 9’u takımdan ayrılmış oldu.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 futbolcuyu takıma dahil etmişti.
Kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu, Assunçao, Pulgar ve Pena sözleşmelerinin bitmesinin ardından kulüplerine geri döndü. Cicaldau, Morutan ve Alpaslan Öztürk ise başka takımlara kiralandı.
Aytaç Kara Kasımpaşa’ya transfer olurken, Semih Kaya da futbolu bıraktı.
Geçen sezon transfer edilen 6 futbolcu, sarı kırmızılı formayı giymeyi sürdürüyor. Gomis, Nelsson, Aanholt, Boey, Barış Alper ve Berkan Kutlu kadroda yer almaya devam ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan’ı da kadroda düşünmediği öğrenildi.
Taylan, Fraport TAV Antalyaspor maçında 12 dakika süre alırken, diğer futbolcular ilk dört haftada forma giymedi.
 
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