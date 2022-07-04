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Galatasaray, Joao Pedro ile anlaştı

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Galatasaray'da, Avusturya kampı öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, forvet bölgesi için ise Romalı Eldor Shomurodov'u gözüne kestirdi

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Galatasaray, Joao Pedro ile anlaştı
 Galatasaray'da yönetim, orta alana takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile prensip anlaşmasına vardı.Torino, Monza ve Salernitana gibi takımların da kadrosuna katmak istediği Brezilyalı oyuncu için kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray'ın, ofansif orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Joao Pedro, geride kalan sezonda Cagliari ile 39 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu; bu karşılaşmalarda 13 kez fileleri havalandırdı, 4 kez de gol pası vermeyi başardı.Galatasaray, Joao Pedro dışında da orta alana transfer yapacak. Sarı-kırmızılıların listesinde, Tanguy Ndombele ve Morgan Sanson bulunuyor. Kampa yetiştirilmeye çalışan iki futbolcu için Galatasaray'ın futbol direktörü Cenk Ergün'ün temasları sürüyor.Aslan, Shomurodov'un peşindeGalatasaray, forvet bölgesi için Eldor Shomurodov'u gözüne kestirdi.Roma'ya resmi teklif yapan sarı-kırmızılılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.Listedeki isimlerden biri olan Vedat Muriç'in transferinden ise vazgeçildi.
 
 
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