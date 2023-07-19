Galatasaray'ın 11 günlük Avusturya kampı sona erdi. Sarı kırmızılılar, bu süreçte yaptığı 4 hazırlık maçıyla son durumunu test etti

Galatasaray'ın yurt dışı kampı tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, 8 Temmuz'da gittiği Avusturya'ya da 11 gün boyunca güç depoladı.

Taylan Antalyalı, AlexandruCicaldau, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk ve ChristianLuyindama gibi isimler kampa dahil edilmedi.

Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren OlimpiuMorutan ve Emre Kılınç'ı ise Avusturya'ya götürdü.

Galatasaray, yaptığı 4 hazırlık maçıyla Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turundaki Zalgiris Vilnius müsabakasına hazırlandı.

İlk olarak Macaristan temsilcisi Kisvarda ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İkinci maçta Austria Wien ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, daha sonra Csakvar takımını 4-2 mağlup etti.

Son olarak Sturm Graz ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, rakibine 2-0 yenildi.

Okan Buruk bu mücadelede ideale yakın bir kadroya şans verdi.

Yeni transferler Angelino ve Halil Dervişoğlu hazırlık sürecinde takıma katıldı.

İki futbolcu da sarı kırmızılı formayı ilk kez Avusturya kampında giydi.

Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmayı hedefleyen Okan Buruk'un öğrencileri, Salı günü oynayacağı Zalgris Vilnius mücadelesinin hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

