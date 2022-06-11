Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek, rakibi Eşref Hamamcıoğlu'nu 135 oy farkla geçerek başkanlığa seçildi. İkinci kez başkanlığa seçilen Özbek, sarı-kırmızılı kulübün 103'üncü dönem başkanı oldu

Galatasaray Kulübünün 103. dönem yönetiminin belirlendiği olağanüstü seçimli genel kurulda oy sayımı tamamlanırken, Dursun Özbek başkanlığa seçildi. Özbek, oyların 2208'ini alırken Hamamcıoğlu 2073 oyda kaldı.

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi. Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı verdiği olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na götürüldü. Toplam 24 sandıkta oy kullanıldı.

Başkan adaylarından Dursun Özbek, açıklanan 23. sandıkta 155, son sandıkta 116 oy aldı. Eşref Hamamcıoğlu'na ise 23. sandıkta 59, son sandıkta ise 85 oy çıktı.

Beyaz listelerdeki oyların tasnifiyle 2 bin 208 oya ulaşan Özbek, başkanlığa seçildi.

Seçim yarışındaki diğer aday Hamamcıoğlu ise 2 bin 73 oy aldı.

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:

Kongrede, resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların oy dağılımı şöyle:

Sandık Kullanılan oy Dursun Özbek Eşref Hamamcıoğlu 1 176 97 76 2 224 107 113 3 197 92 98 4 202 86 106 5 196 63 122 6 197 71 121 7 185 80 95 8 183 91 85 9 138 65 64 10 171 74 93 11 153 81 70 12 185 84 98 13 178 87 87 14 157 79 75 15 160 92 60 16 168 79 81 17 160 82 74 18 177 94 80 19 199 103 92 20 216 134 79 21 188 100 79 22 174 94 76 23 226 155 59 24 207 116 85 Toplam 4417 2208 2073

Not: Tabloya geçersiz oylar dahil edilmemiştir



Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'un oy kulandığı bildirildi.

Özbek, 2 yıl görev yapacak

Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek, 2 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

2023'teki olağan seçimli genel kurula kadar görevde kalacak Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

24 sandığın 14'ünde önde

Dursun Özbek, seçimdeki 24 sandığın 14'ünü önde kapattı.

Uzun süre rakibini takip eden Özbek, 14. sandıktan sonra yaptığı atakla farkı kapatarak öne geçti. Son 11 sandığın 10'unda Eşref Hamamcıoğlu'ndan fazla oy alan Özbek, toplamda da 14 sandıkta üstünlük kurdu.

Bir sandığın beraberlikle tamamlandığı seçimde 9 sandıkta da Hamamcıoğlu'na daha fazla oy çıktı.

Hamamcıoğlu yine son sandıklarda kaybetti

Galatasaray Kulübünde geçen yıl yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığı son sandıklarda kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, bu yıl da benzer bir durum yaşadı.

Geçen yıl 5 adayın yarıştığı 30 sandıklı kongrede uzun süre rakiplerinin önünde yer alan Hamamcıoğlu, 28. sandıkta Burak Elmas'a geçilerek 40 oy farkla seçimi kaybetmişti.

Hamamcıoğlu, 24 sandıklı bu yılki seçimde ise 22. sandıkta Dursun Özbek'e geçildi ve seçimi kaybetti.