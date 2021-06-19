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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas

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Galatasaray Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda rakiplerinden fazla oy alan Burak Elmas, sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu

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Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı ve sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı Burak Elmas oldu.

Elmas, 4 bin 731 genel kurul üyeninin oy kullandığı seçimde 1541 oy alarak ipi göğüsledi.

Galatasaray seçim sonuçları

Burak Elmas: 1541

Eşref Hamamcıoğlu: 1500

Metin Öztürk: 893

Yiğit Şardan: 679

İbrahim Özdemir: 92

İşte Burak Elmas ekibi

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

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