Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas

Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı ve sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı Burak Elmas oldu.
Elmas, 4 bin 731 genel kurul üyeninin oy kullandığı seçimde 1541 oy alarak ipi göğüsledi.
Galatasaray seçim sonuçları
Burak Elmas: 1541
Eşref Hamamcıoğlu: 1500
Metin Öztürk: 893
Yiğit Şardan: 679
İbrahim Özdemir: 92
İşte Burak Elmas ekibi
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener