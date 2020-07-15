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Galatasaray'ın transfer planı belli oldu

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Galatasaray'ın transfer politikası netlik kazandı. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda yerli ve genç oyunculara yönelecek

Galatasaray'ın transfer planı belli oldu
15 Temmuz 2020 Çarşamba 22:16

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle sarı kırmızılılar, önceliğini yerli oyunculara verecek.

Takımın iskeletini Türk futbolculardan oluşturmayı planlayan Galatasaray, harekete geçmek için sezonun tamamlanmasını bekliyor.

Ligin bitimi ile birlikte anlaşmaya varılan Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun resmi imza atacağı belirtildi.

Alt yapıdan Emin Bayram'ın ardından Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş da A takım kadrosuna dahil olacak.

Yerli oyuncu konusunda girişimlerini sürdüren sarı kırmızılıların, gurbetçi transferine de ağırlık vereceği öğrenildi.

Diğer yandan Galatasaray'da Selçuk İnan'ın geleceği belli oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcunun, 1 yıl daha sarı kırmızılılarda kalması gündemde.

Yabancı kuralından dolayı kaptan Selçuk'un 1 yıl daha sarı kırmızılılarda oynaması için görüş birliğine varıldığı gelen haberler arasında.

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