Galatasaray'ın ilk hedefi Paredes

Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların ilk hedefi, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen LeandroParedes

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak sarı kırmızılılar, orta alana takviye yapmayı amaçlıyor.

Yönetim, Avrupa'da başarı yakalayacak bir takım kurmayı planlıyor. Bu nedenle, geçtiğimiz sezonun yıldızlarından LucasTorreira'nın takımda kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, Uruguaylı futbolcunun yanına dikkat çekici bir isim alarak o bölgeyi güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında öne çıkan isim LeandroParedes...

Geride kalan sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu, Paris Saint Germain'e geri döndü.

Fransız ekibiyle 1 senelik sözleşmesi bulunan Paredes'in, kariyerini Galatasaray'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Paredes için Paris ekibiyle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Bu transferin, önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz bir sonuca varması bekleniyor.

Paredes'in milli takımdan yakın arkadaşı Icardi'nin de 28 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı gelen haberler arasında...

LeandroParedes, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Arjantinli futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

