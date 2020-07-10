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Galatasaray'ın hedefinde Volkan Babacan var

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Galatasaray, kaleci transferinde hedefini belirledi. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'ın hedefinde Volkan Babacan var
10 Temmuz 2020 Cuma 21:32

Galatasaray, transferde önceliği kaleciye verdi. Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrasında Okan Kocuk'un performansına göre hamle yapmayı bekleyen yönetim, 5 maçlık tablo sonunda kaleci transferine yöneldi.

Bu konuda hedefini de belirleyen sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Terim'in de milli takımdan öğrencisi olan Volkan'ı Galatasaray'da görmek istediği belirtildi. Yönetimin yeni sezonda düşecek yabancı sayısından dolayı, kaleci sorununu Volkan Babancan'la çözmeyi planladığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların ligin sona ermesi ile birlikte 31 yaşındaki eldiven için Medipol Başakşehir'le masaya oturacağı öğrenildi.

2014 yılında Manisaspor'dan, Medipol Başakşehir'e transfer olan Volkan Babacan, 161 maçta 155 gol yerken, 65 mücadelede de kalesini gole kapattı.

Medipol Başakşehir ile 1 yıl daha kontratı olan deneyimli kaleci, son 2 sezonda Mert Günok'un arkasında yedek bekliyor.

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