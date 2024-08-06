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Galatasaray'ın fikstür yoğunluğu düşündürüyor

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Galatasaray'ı Ağustos ayında yoğun bir fikstür bekliyor. İlk resmi maçını Beşiktaş ile oynayan sarı kırmızılılar, ay sonuna kadar 5 karşılaşmaya daha çıkacak

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Galatasaray'ın fikstür yoğunluğu düşündürüyor
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Galatasaray, Ağustos ayında yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya. Sarı kırmızılılar, 2 yurt dışı kampının ardından ilk resmi maçına 3 Ağustos’ta Turkcell Süper Kupa ile çıktı.
Beşiktaş’a farklı yenilen Okan Buruk'un ekibini, Eylül ayına kadar 5 karşılaşma daha bekliyor.
Galatasaray, ligde sezonun açılış maçında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasındaysa 16 Ağustos'ta Konya'da sahaya çıkacak.
Galatasaray, Tümosan Konyaspor maçından sonra Avrupa macerasına başlayacak. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'de Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Rams Park'ta Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Okan Buruk'un ekibi, daha sonra Young Boys'u ağırlayacak.
 
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