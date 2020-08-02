Galatasaray'ın eli rahatladı

Galatasaray, sponsorluk ve bankalarla yapılan görüşmeler sonucu yaklaşık 60 milyon liralık bir kaynak oluşturdu. Elde edilen geliri futbolcu maaşları ve bonservis taksitlerinde kullanan yönetim, yeni sezon öncesi elini rahatlattı

Galatasaray, salgın sonrası yaşanan ekonomik krizi aşmaya çalışıyor. Sponsorluk ve bankalarla yapılan görüşmeler sonucu yaklaşık 60 milyon lira kaynak yaratıldı.

Transfer sürecinde ekonomik olarak dikkatli davranmak isteyen yönetim, önceliği futbolcu maaşları ve bonservis taksitlerine verdi.

2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken, UEFA'nın önem verdiği borçsuzluk kağıdı ile ilgili sıkıntı da ortadan kalktı.

Gelişme üzerine kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli ile birlikte yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imza attı.

Galatasaray'ın borcu olduğu kulüplere ödemelerini yaptığı ve futbolculardan alınan borçsuzluk kağıtlarını da UEFA’ya gönderdiği ifade edildi.

Bu arada Suudi Arabistan’a giden Maicon için Al Nassr kulübünün Ağustos ayı sonuna kadar bonservis ücretini ödeme sözü verdiği öğrenildi.

Bu satışla Finansal Fair Play uygulaması kapsamında artıya geçen Galatasaray'ın, elde edilecek geliri transferde kullanması bekleniyor