banner411
banner69
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
106 0
"Elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız"
6 0
 
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
31 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
17 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
49 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
38 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
302 0
banner460

Galatasaray'ın eli rahatladı

banner476

Galatasaray, sponsorluk ve bankalarla yapılan görüşmeler sonucu yaklaşık 60 milyon liralık bir kaynak oluşturdu. Elde edilen geliri futbolcu maaşları ve bonservis taksitlerinde kullanan yönetim, yeni sezon öncesi elini rahatlattı

Galatasaray'ın eli rahatladı

Galatasaray, salgın sonrası yaşanan ekonomik krizi aşmaya çalışıyor. Sponsorluk ve bankalarla yapılan görüşmeler sonucu yaklaşık 60 milyon lira kaynak yaratıldı.

Transfer sürecinde ekonomik olarak dikkatli davranmak isteyen yönetim, önceliği futbolcu maaşları ve bonservis taksitlerine verdi.

2019-20 sezonu için futbolcuların alacaklarının önemli bir kısmı yatırılırken, UEFA'nın önem verdiği borçsuzluk kağıdı ile ilgili sıkıntı da ortadan kalktı.

Gelişme üzerine kulübe ihtarname çeken Sofianne Feghouli ile birlikte yabancı ve yerli futbolcuların tamamı borçsuzluk kağıdına imza attı.

Galatasaray'ın borcu olduğu kulüplere ödemelerini yaptığı ve futbolculardan alınan borçsuzluk kağıtlarını da UEFA’ya gönderdiği ifade edildi.

Bu arada Suudi Arabistan’a giden Maicon için Al Nassr kulübünün Ağustos ayı sonuna kadar bonservis ücretini ödeme sözü verdiği öğrenildi. 

Bu satışla Finansal Fair Play uygulaması kapsamında artıya geçen Galatasaray'ın, elde edilecek geliri transferde kullanması bekleniyor

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.