Galatasaray'ın 'Barcelona' kafilesi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kafilede Arda Turan yer almadı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda perşembe günü TSİ 23.00'te Barcelona'ya konuk olacak.

Yarın İspanya'ya uçacak olan sarı-kırmızılı ekipte maçın kamp kadrosu belirlendi. Bir dönem Barcelona'da da forma giyen Arda Turan kadroda yer almadı.

Teknik Direktör DomenecTorrent'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

FernandoMuslera, OmarElabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, PatrickvanAanholt, Kerem Aktürkoğlu, RyanBabel, MostafaMohammed, İsmail Çipe, ErickPulgar, BafetimbiGomis, Ömer Bayram, OlimpiuMorutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, AlexandruCicaldau, MarcaoTeixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, SofianeFeghouli, SachaBoey.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇINI FRANSIZ HAKEM

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre CampNou'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Bastien'in yardımcılıklarını HichamZakrani ve AurelienBerthomieu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise JeremiePignard olacak.



