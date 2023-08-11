Galatasaray'ın 23. Brezilyalı oyuncusu Tete

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Tete, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 23. Brezilyalı yabancı oyuncu oldu

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 194 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 23 Brezilyalı yer aldı.

Kulübün unutulmazları arasına giren ClaudioTaffarel'in 1998'de transfer edilmesiyle başlayan süreçte sarı-kırmızılı takımda 22 Brezilyalı daha forma giydi.

194. YABANCI FUTBOLCU

Tete, Galatasaray'ın renklerine kattığı 194. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 194 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

