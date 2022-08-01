Galatasaray ikinci Avusturya kampında beğeni topladı

Galatasaray'ın sezon öncesi çalışmaları sona erdi. Sarı-kırmızılılar, iki etaptan oluşan Avusturya kampını tamamladı

Galatasaray, yeni sezona Avusturya'da hazırlandı. Sarı kırmızılıların, iki etaptan oluşan kamp çalışmaları sona erdi.

7 Temmuz'da Graz şehrine giden Galatasaray, 12 günlük ilk kampta 4 hazırlık maçı yaptı. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte; Sturm Graz, MolFehervar, SigmaOlomouc ve Pardubice takımlarıyla karşılaştı.

Yeni transferlerden Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve SergioOliveira ilk kampta takımla birlikte çalışmalara katıldı.

19 Temmuz'da İstanbul'a dönen Galatasaray, 7 gün boyunca Florya'da antrenmanlara devam etti.

Yeni transferler LeoDubois ve Haris Seferovic de İstanbul'da takıma dahil oldu.

24 Temmuz'da Nef Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşan sarı kırmızılılar, bu maçtan 2 gün sonra yeniden Avusturya'ya gitti. İkinci etap kamp çalışmalarını Tirol kentinde gerçekleştiren Galatasaray, İtalyan ekipleri Salernitana ve Fiorentina ile karşılaştı.

Kamp döneminde toplam 7 hazırlık maçı yapan sarı kırmızılılar; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Kamp döneminde Kerem Aktürkoğlu performansıyla dikkat çekerken, Seferovic'in takıma hızlıca adapte olması ve skor katkısı vermesi teknik heyeti sevindirdi.

Aynı zamanda, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren futbolcuların kamp performansı da beğeni topladı.



