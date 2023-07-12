Galatasaray, Icardi ile resmen anlaştı!

Perşembe günü İstanbul'a geliyor...

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Fransa'nın en ünlü gazetesi L'equipe, anlaşmanın çok yakın olduğunu duyurdu.

"ICARDI’NİN EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

Hull City ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Icardi’nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz” demişti.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, 13 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı dört eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi. Aslan, Arjantinli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.