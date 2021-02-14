Galatasaray hız kesmedi

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'in golleriyle 2-1 yendi

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin

Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (Penaltı) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)



Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 51. dakikada Thelin'le beraberliği sağladı.

Maçın sonucunu belirleyen golü ise 89. dakikada penaltıdan Mustafa Muhamed kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste 6 maçtır kazanan Galatasaray puanını 51'e yükseltti ve averajla farkıyla zirvede yer aldı. 3 puan hasreti 4 maça çıkan 15. sıradaki Kasımpaşa 26 puanda kaldı.

