Galatasaray hız kesmedi

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 82 Belhanda), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 71 Emre Akbaba), Emre Kılınç (Dk. 71 Onyekuru), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 Yedlin), Babel (Dk. 72 Donk), Mustafa Muhammed
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Dusko Tosic, Hadadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson (Dk. 46 Varga), Hajradinovic, Hodzic, Thelin
Goller: Dk. 9 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 89 Mustafa Muhammed (Penaltı) (Galatasaray), Dk. 51 Thelin (Kasımpaşa)
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip 51. dakikada Thelin'le beraberliği sağladı.
Maçın sonucunu belirleyen golü ise 89. dakikada penaltıdan Mustafa Muhamed kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 6 maçtır kazanan Galatasaray puanını 51'e yükseltti ve averajla farkıyla zirvede yer aldı. 3 puan hasreti 4 maça çıkan 15. sıradaki Kasımpaşa 26 puanda kaldı.
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